Plaz zasul slovenskega smučarja, odnesel jo je z zlomljeno nogo

Nevarnost plazov v visokogorju

1. marec 2017 ob 17:13

Na Žlebeh - MMC RTV SLO/Radio Koper

Na italijanski strani povezanega smučišča Kanin-Sella Nevea se je sprožil plaz, ki je zasul slovenskega smučarja, ki pa so ga uspeli rešiti.

Reševalci so moškega, ki naj bi si zlomil nogo, hitro potegnili izpod snega in ga odpeljali s helikopterjem. To je sicer že druga podobna nesreča v zadnjem mesecu. 4. februarja, ko naprave niso obratovale, je plaz Na Žlebeh zasul osem italijanskih turnih smučarjev, eden si je prav tako poškodoval nogo, eden pa je kasneje v videmski bolnišnici umrl.



Tako kot danes so tudi takrat meteorologi opozarjali na povečano stopnjo nevarnosti plazov. Včeraj so namreč zaradi velike količine novega snega predvsem v južnem in zahodnem delu Julijskih Alp na Arsu izdali opozorilo pred snežnimi plazovi nad 1.300 metri, predvsem so nevarna strma pobočja ter mesta z napihanim snegom. Na Kaninu, ki zaradi močnega vetra danes ni obratoval, je 90 centimetrov novega snega, skupaj pa je snežna odeja debela do 170 centimetrov.

A. Č., Mariša Bizjak, Radio Koper