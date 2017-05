Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Policisti so hitrost poostreno nadzorovali med 17. in 30. aprilom. Foto: Policija Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Po aprilski akciji policisti plačilne naloge poslali več kot 5.000 voznikom

Največ jih je prehitro vozilo v naseljih

4. maj 2017 ob 13:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Policisti so med 17. in 30. aprilom poostreno nadzorovali promet in skupno ugotovili 5.639 prekoračitev hitrosti. Skrb vzbuja dejstvo, da so vozniki na plin najpogosteje stopili v naseljih.

V akciji, ki so jo uskladili z vseevropsko akcijo Speed - ta je trajala od 17. do 23. aprila -, vrhunec pa je dosegla 19. aprila, ko je poteka t. i. maraton nadzora hitrosti, so policisti skupno namerili 5.639 prekoračitev hitrosti.

Največ prekoračitev so ugotovili v naseljih, in sicer 3.710, na avtocestah in hitrih cestah je bilo ugotovljenih 1.531 kršitev (od tega 669 na stacionarnih radarjih in na sistemu za sekcijsko merjenje), na cestah zunaj naselij pa so vozniki prekoračili hitrost 398-krat, so sporočili iz Genralne policijske uprave.

T. K. B.