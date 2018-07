Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Storitve kaznivih dejanj je osumljenih več ljudi. Foto: BoBo Dodaj v

Po Sloveniji več hišnih preiskav zaradi droge

Več informacij sledi

10. julij 2018 ob 11:17

Murska Sobota - MMC RTV SLO, STA

Pomurski kriminalisti in policisti v sodelovanju s kolegi s policijskih uprav Maribor, Celje in Ljubljana izvajajo hišne preiskave zaradi suma storitve kaznivih dejanj proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Kot so za zdaj sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, je storitve kaznivih dejanj osumljenih več ljudi z omenjenih območij. Več informacij glede preiskave bodo posredovali v prihodnjih dneh.

Pomurski spletni portal Vestnik sicer poroča, da so kriminalisti in policisti razbili kriminalno-hudodelsko združbo, ki je iz notranjosti države v Pomurje spravljala drogo, med drugim heroin in kokain. V združbo naj bi bili vpleteni najmanj štirje Pomurci, ki naj bi bili vez med organizatorji kriminalne združbe in uživalci droge v regiji.

Sa. J.