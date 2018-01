Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Nesreča se je zgodila v petek ob 20.10 na regionalni cesti Kamnik–Ločica. Foto: BoBo Dodaj v

Po trčenju v drevo umrl 22-letni voznik

20. januar 2018 ob 07:46

Kamnik - MMC RTV SLO

V petek zvečer se je na regionalni cesti Kamnik–Ločica zgodila prometna nesreča, v kateri je voznik izgubil oblast nad vozilom, trčil v drevo in pri tem umrl.

Na Generalni policijski upravi so zapisali, da se je nesreča zgodila malo po 20. uri zvečer, ko je 22-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri naselja Potok proti Šmartnemu v Tuhinju.

Zunaj naselja Buč je v desnem ovinku izgubil oblast nad vozilom in zapeljal zunaj vozišča, kjer je trčil v drevo. Po trčenju je ostal ukleščen v vozilu in zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl, so še zapisali policisti.

