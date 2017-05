Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Avtomobil je utonil v Dravi. Fotografija je simbolična. Foto: BoBo/Miloš Vujinović Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Po trčenju v drevo utonil v Dravi

Kronika prejšnje noči

2. maj 2017 ob 12:23

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V ponedeljek okoli 17. ure se je na glavni cesti med Dravogradom in Trbonjami zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 52-letni voznik iz Dravograda.

Zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča je 52-letnik zapeljal na travnato površino, kjer je z vozilom najprej silovito trčil v drevo, od tam pa je vozilo odbilo v reko Dravo, kjer se je potopilo v vodo. Voznik je bil v nesreči tako hudo poškodovan, da je na kraju umrl.

Sicer pa so policisti v ponedeljek obravnavali 50 prometnih nesreč, v katerih je en človek umrl, osem nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, ena pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 46 kršitev javnega reda in miru in 79 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 33-krat posredovali na javnih krajih in 13-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so enega kršilca. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli deset vozil.

Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 28 tatvin, 24 vlomov, 19 poškodovanj tuje stvari, po tri povzročitve telesnih poškodb in grožnje ter po eno dejanje nasilja v družini in ponarejanja listin.

Al. Ma.