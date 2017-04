Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 15 glasov Ocenite to novico! Prizorišče nesreče. Foto: MMC RTV SLO Policisti so bili o nesreči obveščeni malo po polnoči. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Po trčenju vozil zgoreli vkleščeni ženski

Cesta je bila več ur zaprta

23. april 2017 ob 06:48,

zadnji poseg: 23. april 2017 ob 11:34

Šentilj - MMC RTV SLO

Malo po polnoči se je v občini Šentilj zgodila prometna nesreča, v kateri sta umrli mladi ženski, trije moški so poškodovani.

19-letnik moški je okoli 0.10 pripeljal po regionalni cesti iz smeri Selnice ob Muri proti Šentilju v Slovenskih goricah. Zunaj naselja Ceršak je v nepreglednem desnem ovinku zapeljal v levo na nasprotni vozni pas. Tedaj je z druge smeri pravilno pripeljal 39-letni moški. Avtomobila sta trčila. Prvo vozilo je odbilo v levo na travnato brežino, kjer se je vnelo, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Na pomoč sta priskočila mimovozeči moški in njegova sopotnica. Iz gorečega vozila sta izvlekla voznika in njegovega 18-letnega sopotnika na prednjem sedežu. Na zadnjem sedežu pa sta ostali ukleščeni ženski, stari 18 in 19 let. Ker ju ni bilo mogoče rešiti, sta v požaru zgoreli in umrli. Moška sta utrpela hude telesne poškodbe.

Voznik drugega vozila se je lahko telesno poškodoval. Vse tri moške so reševalci prepeljali v UKC Maribor.

Posredovali so gasilci gasilske brigade Maribor in prostovoljnih gasilskih društev Ceršak in Šentilj, ki so pogasili požar enega od avtomobilov, zavarovali kraj nesreče ter pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanih, piše na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje.

Ogled nesreče in preiskava

Kraj nesreče si je ogledal dežurni preiskovalni sodnik mariborskega okrožnega sodišča v spremstvu državne tožilke in mariborskih policistov. Sodnik je odredil izdelavo več izvedenskih mnenj.

Policisti so v postopku ugotovili, da je imel 39-letni voznik, ki je peljal pravilno, 0,52 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Izdali so mu plačilni nalog.

18-letni sopotnik prvega vozila pa je imel 0,37 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

Domnevni povzročitelj prometne nesreče zaradi poškodb ni mogel opraviti preizkusa alkoholiziranosti. Policisti ga bodo kazensko ovadili.

Med nudenjem prve pomoči so pri enem od udeležencev našli posušene delce rastline rjavo-zelene barve, domnevno prepovedano konopljo. Mariborski policisti so za vse tri preživele odredili strokovni pregled za alkohol, prepovedana mamila ali psihoaktivna zdravila.

Cesta med Šentiljem in Sladkim Vrhom je bila zaradi ogleda kraja dogodka več ur zaprta.

T. K. B., Al. Ma.