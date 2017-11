Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Fotografija je simbolična. Foto: EPA Dodaj v

Podivjan pes hudo ranil mimoidočega

Posredovati je morala policija

4. november 2017 ob 06:56,

zadnji poseg: 4. november 2017 ob 07:19

Hrastnik - MMC RTV SLO

V Hrastniku je v petek popoldne pes napadel občana, ki je mimo hiše sprehajal svojega psa. Podivjani pes je moškega huje ranil, policisti pa so v posredovanju morali uporabiti strelno orožje.

Pes, ki je v lasti 35-letnega občana Hrastnika, je bil privezan ob drevo na vrtu stanovanjske hiše in se z verige strgal. Napad so poskušali preprečiti mimoidoči, a jim ni uspelo, saj je bil pes ves čas agresiven. Policisti so ga zato morali odvrniti s streli in psa pasme staford pokončati.

Poškodovanega 64-letnega moškega so prepeljali v Splošno bolnišnico v Trbovlju, nato pa so ga premestili v celjsko bolnišnico so sporočili s policije. Poškodovani ni v življenjski nevarnosti, je pa dobil hude poškodbe po rokah.

Policisti dogodek še preiskujejo in ugotavljajo, ali so podani sumi za povzročitev splošne nevarnosti.

A. S.