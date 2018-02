Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Policisti so klic prejeli v četrtek ob 9.44. Foto: BoBo Dodaj v

Podivjani bik ubil moškega

Lovci so morali bika ustreliti

9. februar 2018 ob 13:45

Koper - MMC RTV SLO, STA

Koprski policisti so bili v četrtek nekaj pred 10. uro obveščeni, da med primorskima vasicama Slivje in Velike Loče leži moški, na travniku ob njem pa je agresiven bik.

Policisti so poklicali lovce, ki so morali bika zaradi napadalnosti ustreliti. Zdravnik je nato potrdil smrt 52-letnega domačina zaradi napada bika in odredil sanitarno obdukcijo.

