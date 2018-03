Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Podrti jesen je streho presekal na pol. Rasel je na strmem pobočju nad hišo in se je podrl zaradi vetra in razmočenega terena. Foto: PGD Gornja Radgona/Marko Šajnovič Dodaj v

Podrto drevo v Gornji Radgoni tako uničilo hišo, da so izselili prebivalca

Drevesa jim v soboto še ni uspelo odstraniti

11. marec 2018 ob 10:55

Gornja Radgona - MMC RTV SLO

Podrti jesen je v soboto zvečer streho presekal na pol, stanovalcema pa je morala občina zagotoviti nadomestno bivališče.

V soboto okoli 19.30 se je na stanovanjsko hišo na Gubčevi ulici v Gornji Radgoni podrlo drevo. Zaradi močnega vetra in razmočenega terena se je najprej podrlo eno drevo, padlo na drugega, to pa se je podrlo na stanovanjsko hišo. Ker je bil jesen, ki je padel na hišo, precej mogočen, je uničil skoraj polovico strehe.

Gasilci so iz preventivnih razlogov takoj odklopili elektriko, da zaradi morebitnih pretrganih kablov ne bi prišlo do kratkega stika, ki bi lahko povzročil požar. Škoda je bila tako velika, da so stanovalca izselili, občina Gornja Radgona pa jima je zagotovila začasno bivališče. Drevo je gasilcem uspelo odstraniti šele danes.

La. Da.