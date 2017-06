Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Zdravilišče v Laškem je končalo v prisilni poravnavi, mali delničarji pa so bili razlastninjeni, kriminalisti pa zdaj preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pogoji za insolventnost Thermane Laško ustvarjeni umetno?

Mali delničarji so bili razlastninjeni

7. junij 2017 ob 12:54

Celje - MMC RTV SLO/STA

Kriminalisti preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja, saj naj bi nekdanji vodstvi Thermane Laško in DUTB-ja umetno ustvarili pogoje za insolventnost družbe.

Celjski kriminalisti so v torek v sodelovanju s kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) na območju Celja, Maribora in Ljubljane zaradi suma zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti opravili 10 hišnih in eno osebno preiskavo.

Zlorabe položaja sta osumljeni dve osebi, gre pa za zgodbo, povezano s zdraviliščem Thermana v Laškem. Tam so danes potrdili, da je pri njih potekala hišna preiskava. "V njej smo korektno sodelovali in predali vso potrebno dokumentacijo", so zatrdili.

Kot so sporočili s celjske policijske uprave, naj bi osumljenca kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti to storila v času od 15. julija 2013 dalje.

Namen slabitve vrednosti družbe

Osumljenca sta po pojasnilih policije z naročitvijo cenitve družbe s celjskega območja, na njeni podlagi pa s spremembo načina vrednotenja z namenom slabitve vrednosti družbe (skupno preko polovice osnovnega kapitala) ustvarila "umetne" pogoje za insolventnost.

S tem postopek prisilne poravnave in v nadaljevanju predlagala kot enega izmed ključnih ukrepov finančnega prestrukturiranja, da bo v osnovni kapital družbe konvertiran ustrezen delež terjatev upnikov, vse z namenom spremembe lastniške strukture družbe oz. oškodovanja dotedanjih delničarjev.

"Tako sta s cenitvami, spremembo vrednotenja in zlorabo institutov korporacijskega in insolvenčnega prava, delničarje družbe oškodovala za ves vložek oz. pravice iz njihovih delnic, tako lastniške kot upravljalske, ki znaša nominalno preko 15 milijonov evrov," so navedli na policiji.

Preiskava bo trajala še kar nekaj časa

Kriminalisti so opravili hišne in osebne preiskave tako v matični družbi, revizijski hiši in drugih deležnikih postopka. Nobeni osebi niso odvzeli prostosti. Preiskave so potekale tako v zasebnih kot poslovnih prostorih, iskali pa so sledi kaznivega dejanja oz. predmetov, pomembnih za kazenski postopek.

Zbrano dokazno gradivo bo zdaj predmet vsebinske presoje. Glede na količino zaseženih stvari in na ostale okoliščine na celjski policijski upravi predvidevajo, da bo preiskava trajala še kar nekaj časa. Ob zaključku bodo predstavili potek preiskave in ugotovitve.

