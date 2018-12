Pogojna kazen staršem otroka, ki je umrl zaradi nezdravljene pljučnice

Otroci niso imeli pediatra, niso hodili na sistematske preglede

10. december 2018 ob 10:12

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Starše 10 mesecev starega otroka, ki je leta 2011 umrl zaradi zapletov po nezdravljeni pljučnici, je sodišče obsodilo na pogojno kazen enega leta in enajst mesecev zapora, ki jo bosta odslužila z delom v splošno korist.

Starši so po več let trajajočih sodnih postopkih s tožilstvom sklenili sporazum o priznanju krivde, poroča Delo.

Primer je v javnosti vzbudil veliko razburjenja, saj je bil otrok težak le 3.600 gramov, o smrti pa so policijo obvestili iz ljubljanskega kliničnega centra. Vzrok smrti so bile komplikacije zaradi obsežne pljučnice, ki ni bila zdravljenja. Smrt otroka in razmere v družini, kjer je še pet otrok, starši pa sta visoko izobraženi, so vzeli pod drobnogled kriminalisti in pristojni center za socialno delo.

Tožilstvo je na začetku avgusta 2014 vložilo obtožbo proti staršem zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, saj dojenčka kljub izraziti nedohranjenosti, težavam s kašljanjem in dihanjem ter splošnemu slabemu stanju niso odpeljali k zdravniku.

Slaba prehranjenost preostalih otrok

Tožilci so jima očitali še pet kaznivih dejanj zanemarjanja otroka in surovega ravnanja, ki se nanašajo na druge otroke. Kaznivo dejanje zanemarjanja so videli v tem, da otroci niso imeli izbranega pediatra, starši jih niso peljali na sistematske preglede ter obvezna cepljenja, predvsem pa je bil očitek, da jim niso zagotovili ustrezne in uravnotežene prehrane, potrebne za normalen razvoj. Otroci so imeli vrsto zdravstvenih težav – osteoporozo, nizke vrednosti železa in drugih nujno potrebnih snovi, zastoj v rasti, eden je bil celo izrazito nedohranjen ter s hudimi spremembami v možganih zaradi pomanjkanja vitamina B12.

Novomeško okrožno sodišče konec lanskega oktobra od tožilstva prejelo sporazum o priznanju krivde in ga tudi sprejelo ter v skladu z njim staršem izreklo po deset mesecev zapora za kaznivo dejanje povzročitve smrti iz malomarnosti ter po tri mesece za vsako od petih kaznivih dejanj zanemarjanja otroka in surovega ravnanja. Nato jima je določilo enotno kazen eno leto in enajst mesecev zapora, ki pa so jima jo nadomestili z opravljanjem dela v splošno korist, in sicer s 1.400 urami dela, ki jih morata opraviti v dveh letih od izvršljivosti sodbe, so potrdili na sodišču, še navaja Delo.

