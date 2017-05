Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Fotografija je simbolična. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pogorelo gospodarsko poslopje, stanovanjski del rešili

Ostaja požarna straža

21. maj 2017 ob 10:36

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V bližini Sevnice je v soboto požar zajel gospodarsko poslopje. Gasilci so preprečili širitev ognja na stanovanjski del, pri čemer se je en človek poškodoval.

Zagorelo je v soboto nekaj pred 20. uro v naselju Leskovec v Podborštu (Občina Sevnica). Gasilci so požar uspeli pogasiti in rešili bivalne prostore, gospodarsko poslopje pa je popolnoma uničeno, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

En človek se je poškodoval. Po oskrbi na kraju dogodka so ga odpeljali v novomeško bolnišnico.

Na požarni straži so ostali gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Šentjanž.

Al. Ma.