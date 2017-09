Ocenite to novico!

Preiskava smrti novorojenčka

27. september 2017 ob 18:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Policija preiskuje smrt novorojenčka na območju Ljubljane. Policijska uprava Ljubljana še ni potrdila, da gre za detomor, kar so neuradno poročali nekateri mediji.

Kot je poročal Večer, so neuradno izvedeli, da naj bi mati dojenčka zavila v plastično vrečko in truplo deteta skrila v omaro. Po podatkih Večera so otrokovo mater odpeljali v zdravstveno oskrbo na psihiatrično kliniko.