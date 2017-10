Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Fotografija je simbolična. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Policija preiskuje smrt ženske v Mariboru

Osumljenca naj bi policija prijela

2. oktober 2017 ob 21:42

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Mariborski policisti opravljajo ogled kraja smrti ženske, ki so jo našli v stanovanju v Mariboru. Spletni Večer poroča, da naj bi žensko ustrelil partner.

S Policijske uprave Maribor so sicer sporočili, da več informacij še ne morejo posredovati. Večer pa navaja izjave stanovalcev v soseski, da naj bi moški povzročil smrtne rane svoji partnerici ter da naj bi policija osumljenega prijela in odpeljala s službenim vozilom.

Ogled kraja dogodka še poteka. Na kraju sta tudi dežurna preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča v Mariboru in dežurna državna tožilka.

Policija je obvestilo, da je v stanovanju na Preradovičevi ulici v Mariboru truplo, prejela okoli 18. ure. Policisti so ob pomoči gasilcev in občanov vstopili v stanovanje in tam našli žensko truplo, so še pojasnili na PU-ju Maribor.

Al. Ma.