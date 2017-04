Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 10 glasov Ocenite to novico! Opozorilni strel ni nikogar poškodoval. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Policist v samoobrambi izstrelil opozorilni strel

Oba napadalca so že prijeli

17. april 2017 ob 15:42

Tržič - MMC RTV SLO

V Tržiču je moški napadel policista in pobegnil, nato pa se je vrnil s še enim človekom in skupaj sta ga znova napadla. Policist je v samoobrambi streljal, oba napadalca pa so že prijeli.

Med rutinskim policijskim postopkom sta tržiška policista obravnavala moškega, ki se je uprl z napadom na policista in pobegnil, a se je kmalu vrnil na kraj dogodka v družbi še enega moškega, s pomočjo katerega sta znova napadla. Da bi policist zavaroval svoje življenje, je potegnil službeno pištolo in izstrelil opozorilni strel v zrak, ki ni nikogar poškodoval.

Oba napadalca so že prijeli. Med napadom sta bila po prvih informacijah oba policista lažje poškodovana. Okoliščine dogodka na kraju preverjajo strokovne službe policije, glede rabe službenega orožja pa bo na policijski upravi imenovana tudi komisija, so še sporočili s Policijske uprave Kranj.

