Policisti iščejo sprehajalca, ki sta bila na nabrežju hkrati s pogrešanim Italijanom

Iskanje pogrešanega Davideja Marana se nadaljuje

11. april 2018 ob 17:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Policisti, ki preiskujejo izginotje 26-letnega študenta iz Italije Davideja Marana, so na posnetkih s 25. marca okrog 6.30 hkrati z njim na Petkovškovem nabrežju v Ljubljani opazili tudi dva sprehajalca psa. Oba sprehajalca prosijo, naj se obrnejo na policiste.

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je bila ženska sprehajalka srednje postave, temnih las, spetih v čop. Nosila je očala s črnim okvirjem, oblečena je bila v črno daljšo bundo, segajočo do kolen, na ramenih je nosila nahrbtnik. Moški pa je bil srednje postave v rdeči bundi z odsevnimi trakovi, ki je imela na rokavih črne črte. Na glavi je imel črno kapo, nosil je očala.

Sprehajalca sta imela s seboj na povodcu večjega psa bele barve z daljšo dlako. Lahko bi šlo za mladiča mešanca med komodorjem in neznano pasmo. Sprehajalca sta hodila po Petkovškovem nabrežju od Resljeve proti Vrazovemu trgu, nato pa zavila na most proti Ambroževemu trgu, so še navedli na policijski upravi, kjer oba sprehajalca prosijo, naj pokličeta na številko 113 ali pa na 080 1200. Lahko pa se obrneta neposredno na policijsko postajo Ljubljana Center na telefonsko številko 01 475 06 00.

Marana, ki je začasno prebival na Poljanski cesti v Ljubljani, pogrešajo od 25. marca. Prijatelji so ga nazadnje videli tistega dne zjutraj na Kersnikovi ulici. Oblečen je bil v temno zeleno jakno z napisom Napapini, obut v rjave čevlje, na glavi pa je nosil črno volneno kapo.

L. L.