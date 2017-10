Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Policisti so povzročitelja izsledili okoli 23. ure, zoper njega pa bodo podali kazensko ovadbo zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti in zapustitve poškodovanca brez pomoči. Foto: BoBo Sorodne novice Pešec umrl, motorist pobegnil Dodaj v

Policisti izsledili motorista, ki je do smrti povozil pešca

Storilec je vozil brez izpita

28. oktober 2017 ob 12:54

Maribor - MMC RTV SLO, STA

V petek nekaj po 23. uri so policisti izsledili pobeglega motorista, ki ga sumijo pobega s kraja prometne nesreče, v kateri je na Limbuški cesti v Mariboru do smrti povozil 65-letnega pešca.

O prometni nesreči so policijo obvestili v petek nekaj pred 21. uro. Kot so ugotovili policisti, je nesrečo povzročil motorist, ki je vozil brez izpita in je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v pešca, ki je prečkal vozišče zunaj prehoda za pešce. Povzročitelj je motor pustil na kraju dogodka in pobegnil peš, so pojasnili na Policijski upravi (PU) Maribor.

Policisti so povzročitelja izsledili okoli 23. ure, zoper njega pa bodo podali kazensko ovadbo zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti in zapustitve poškodovanca brez pomoči. Zaradi drugih prekrškov so mu že izdali plačilni nalog.

Na kraj prometne nesreče so sicer takoj po obvestilu poslali policiste in reševalce, ki so se trudili pomagati poškodovanemu 65-letniku, a je ta po približno 40 minutah boja za življenje umrl. Prav tako sta na kraj nesreče odšla tudi dežurni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru in dežurna državna tožilka Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru.

G. K.