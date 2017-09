Poudarki 40-letniku je veterinarska inšpektorica odvzela osem odraslih psov in pet mladičev Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Kriminalisti še preiskujejo, kaj je povzročilo napad psov. Foto: BoBo Sorodne novice 71-letnico do smrti zgrizli pitbuli Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Policisti lastnika psov, ki so napadli njegovo mater, sumijo kaznivega dejanja mučenja živali

Smrti 71-letnice policisti ne obravnavajo kot kaznivo dejanje

13. september 2017 ob 13:36

Novo mesto - MMC RTV SLO

Novomeški policisti napad psov, zaradi katerega je umrla 71-letnica, obravnavajo kot dogodek, in ne kot kaznivo dejanje. Lastnika psov, sicer 40-letnega sina umrle ženske, pa sumijo kaznivega dejanja mučenja živali.



Policiste so o dogodku obvestili v torek popoldne, ko jih je poklical občan in obvestil o napadu psov. Policisti so se na klic odzvali in skupaj z reševalci prišli na kraj dogodka, kjer so našli poškodovano 71-letnico, ki so jo reševalci prepeljali v novomeško bolnišnico, kjer je nekaj ur pozneje zaradi poškodb umrla.

Žensko so napadli trije psi, ki so bili sicer v lasti njenega 40-letnega sina. Pse so še pred prihodom policistov sosedom uspelo pregnati in zapreti v hišo, policisti pa še preiskujejo, zakaj je pokojnica, ki je živela skupaj s sinom, odšla do psov, ki so bili spuščeni v ograjenem prostoru, in kaj je povzročilo napad. Samega napada za zdaj ne obravnavajo kot kaznivo dejanje.

40-letnika pa so osumili kaznivega dejanja mučenja živali, saj je pse zadrževal v neustreznih prostorih brez svetlobe in v slabih higienskih razmerah. Psi so namreč živeli v lastnih iztrebkih. Policisti so o dogodku obvestili veterinarsko inšpektorico, potem pa so 40-letniku odvzeli osem odraslih psov in pet mladičev. Če bodo sumi potrjeni, bodo policisti na tožilstvo podali kazensko ovadbo.

