71-letnico do smrti zgrizli pitbuli

Policiste obvestili očividci

12. september 2017 ob 19:53

Novo mesto - MMC RTV SLO, STA

V novomeški bolnišnici je za posledicami poškodb zaradi ugrizov psov umrla 71-letnica iz okolice Črnomlja, so potrdili na Policijski upravi Novo mesto.

O dogodku so bile obveščene vse pristojne službe, vključno z veterinarsko inšpekcijo, so še sporočili s PU Novo mesto. Policija je še vedno na kraju dogodka, preiskava poteka, podrobnosti pa bodo sporočili v sredo. O dogodku so policiste obvestili očividci napada.

Po neuradnih informacijah POP TV naj bi se dogodek zgodil pri rejcu psov, ki naj bi v neprimernih razmerah redil od 15 do 25 psov, na kar so sosedi v preteklosti večkrat opozorili inšpekcijo.

71-letnica naj bi bila po poročanju medijev mama lastnika psov, na pomoč pa so ji priskočili sosedi.

Po poročanju medijev naj bi žensko napadlo več psov pasme ameriški pitbul.

