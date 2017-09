Policisti odvzeli prostost 24-letniku, ki je v šempetrski bolnišnici grozil z nožem

Osumljenec je stari znanec policije

19. september 2017 ob 12:11

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Policisti so v šempetrski bolnišnici odvzeli prostost 24-letniku, sicer staremu znancu policije, ki je razgrajal in zaposlenim grozil z nožem.

Policiste so v soboto zvečer obvestili o nasilnem 24-letniku, ki je razgrajal v šempetrskih bolnišnici, ker pa se po prihodu policistov moški ni umiril so policisti uporabili prisilna sredstva in mu odvzeli prostost.

24-letnega osumljenca so policisti v nedeljo s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja nasilništva privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je po zaslišanju zoper njega odredil pripor.

Policisti ovadili tudi 26-letnika

Policisti so morali uporabiti prisilna sredstva tudi zoper drugega, 26-letnega moškega, ki ga je prišel 24-letnik obiskati. Slednji je skušal preprečiti uradno dejanje policistov in pri tem lažje poškodoval enega od tam zaposlenih.

Zaradi tega bodo policisti 26-letnega osumljenca kazensko ovadili pristojnemu državnemu tožilstvu v Novi Gorici zaradi suma kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi in suma kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe.

L. L.