Posledice nesreče na primorski avtocesti, v kateri je umrl en človek, so odstranili

Goreče vozilo na dolenjski avtocesti

26. julij 2018 ob 09:52,

zadnji poseg: 26. julij 2018 ob 12:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na primorski avtocesti med priključkoma Postojna in Razdrto proti Kopru so odstranili posledice prometne nesreče, v kateri je umrl en človek. Med Uncem in počivališčem Ravbarkomanda proti Kopru je zaprt prehitevalni pas.



V prometni nesreči je bilo po prvih podatkih policije udeleženih pet vozil, med njimi avtobus. Ena oseba je umrla, so pojasnili na Policijski upravi Koper.

Še vedno je daljši zastoj do počivališča Lom. Daljši zastoj je tudi na vzporedni cesti. Potovalni čas se podaljša za približno 1 uro in še več.

Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški. Nastal je zastoj.

Zastoj na štajerski avtocesti

Na štajerski avtocesti med Blagovico in cestninsko postajo Kompolje proti Ljubljani zaprt vozni pas. Nastal je zastoj.

B. R.