Povozil ga je s traktorjem, ga privezal nanj, vzel 250 evrov in odšel popivat

Okrožno sodišče v Ljubljani

8. marec 2017 ob 12:32

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ljubljansko okrožno sodišče je Asmirja Sulejmanovića obsodilo na 14 let, 7 mesecev zapora zaradi uboja znanca Branimirja Bajdeta iz koristoljubja ter kraje njegovega traktorja.

Obtožnica je sicer Asmirju Sulejmanoviću očitala umor iz koristoljubja ter krajo. Julija lani na Ključevici nad Trbovljami naj bi znanca Branimirja Bajdeta nalašč povozil s traktorjem, ga nato zanj privezal z verigo in truplo odvrgel v globel. Iz njegove hiše naj bi potem vzel še najmanj 250 evrov, vzel traktor žrtve in odšel popivat.

Sodišče je pritrdilo tožilstvu in Sulejmanoviću dosodilo 13 let in pol zaporne kazni za kaznivo dejanje uboja ter leto dni za odvzem traktorja ter mu izreklo enotno zaporno kazen 14 let in sedem mesecev zapora ter preklic pogojne obsodbe zaradi prikrivanja iz leta 2012.

Tožilka: Deloval je hladnokrvno

Tožilka Ana Bučar Brglez je v sklepnih besedah za Sulejmanovića zahtevala 30-letno zaporno kazen. Kot je dejala v ponedeljek, naj bi obdolženi "hladnokrvno vzel življenje človeku, ki mu je bil blizu in mu je v življenju stal ob strani". Poleg tega da je vzel majhno količino denarja, ki jo je uporabil za užitke. Tožilka je izpostavila, da je Sulejmanović po umoru "hladnokrvno in brez trohice empatije" skušal prikriti svoje dejanje.

Ferme: Privez je zgolj skrunitev trupla

A zagovornica Irena Ferme je vztrajala na trditvi, da je Sulejmanović Bajdeta povozil po nesreči. "Niti izvedenec prometne stroke ni znaj pojasniti, kako se je oškodovanec znašel pod zadnjimi kolesi traktorja," je tudi po izreku sodbe zagovornica obdolženega dejala za Slovensko tiskovno agencijo. Izpostavila je tudi, da ko je obdolženi Bajdeta privezal za traktor, je bil ta že mrtev. "To pa je lahko zgolj kaznivo dejanje skrunitve trupla, česar mu obtožnica sploh ne očita," je opozorila.

Prav tako Sulejmanović po besedah zagovornice ni ukradel Bajdetovega traktorja. Po njenih trditvah gre za preprostega človeka in po njegovem dojemanju, če je smel Bajdetov traktor uporabljati, ko mu je pomagal pri spravilu lesa, tudi ni bilo razloga, da ga ne bi uporabil, ko se je po dogodku odpeljal s kmetije v dolino.

Al. Ma.