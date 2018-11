Po prvih podatkih je zagorelo v livarski delavnici. Foto: RTV Slovenija/Jan Novak Dodaj v

Požar v kranjski livarni je pogašen

Obsežen požar je zaprl nekatere ceste v Kranju

13. november 2018 ob 11:22

Kranj - MMC RTV SLO

Gasilci so požar, ki je izbruhnil v livarni v središču Kranja, že pogasili, objekt pa še preiskujejo in iščejo morebitna žarišča. V požaru ni bil nihče poškodovan, zaposleni pa so se rešili na varno.

Vodja intervencije in vodja gasilske operative v Gasilski reševalni službi Kranj Andraž Šifrer je pojasnil, da so takoj po obvestilu, da gori na strehi livarne na Koroški cesti v Kranju, izvozili z ekipo gasilcev. Ker je bil požar obsežen in je ob njihovem prihodu ogenj segal čez streho, so aktivirali še prostovoljna gasilska društva. Skupaj je tako v intervenciji sodelovalo osem društev z okoli 60 gasilci in 12 vozili.

"Intervencija je bila zahtevna, saj je bilo sevanje ognja veliko. Napad iz notranjosti pa ni bil mogoč, ker se je v požaru zrušil strop," je povedal Šifrer in dodal, da so ogenj v dobri uri pogasili, še vedno pa preiskujejo in isščejo morebitna žarišča. Ko so gasilci prišli na kraj požara, je gorela streha, kje in zakaj je zagorelo, pa bodo preiskale pristojne službe.

Vsi zaposleni iz objekta livarne so se pravočasno rešili na varno. Zaradi varnosti pa so bili evakuirani še trije sosednji objekti, je pojasnil Šifrer. S Policijske uprave Kranj so sporočili, da v požaru po prvih podatkih ni bil nihče poškodovan.

Veliko radovednežev oviralo intervencijo

Požar, ki je bil viden daleč naokoli, je privabil precej radovednežev, ki so fotografirali intervencijo in skušali priti čim bliže. Kot je poudaril direktor Gasilske reševalne službe Kranj Tomaž Krišelj, se v takšnih primerih tako ne ravna. Treba je upoštevati navodila gasilcev in policistov in ne ovirati posredovanja.

Požar se je zgodil ob Koroški cesti, ki je v zadnjem času zaradi prenove mostu čez Savski otok tudi obvozna cesta in na njej redno prihaja do prometnih zastojev. "Zato je bilo v tem primeru še toliko pomembneje, da radovedneži s svojo pristojnostjo oziroma vozili ne ovirajo intervencijskih služb," je dejal Krišelj.

G. C.