Pred žeparji se lahko najbolje zaščitimo s preventivnimi ukrepi

Turistična sezona pred vrati

18. maj 2018 ob 15:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kmalu se bo začela poletna turistična sezona, ki v mesta ne privabi zgolj lepega števila turistov, ampak tudi organizirane skupine žeparjev, policija zato opozarja na preventivne ukrepe.

"Področje drznih tatvin še zdaleč ni velika problematika, saj Slovenija ni žeparski raj," je pojasnil kriminalistični inšpektor Policijske uprave Ljubljana Matija Breznik na novinarski konferenci policije in Turizma Ljubljana. Vseeno pa nekaj previdnosti ne bo odveč, tovrstne tatvine so sicer najpogostejše v Ljubljani, Postojnski jami, Bledu in v obalnih mestih. Tatovi pa najpogosteje prežijo na denarnice.

V preteklosti so zmikavti delovali samostojno, danes pa gre za organizirane skupine, je povedal Breznik. V skupinah je do pet tatov, ki imajo natančno dodelane vloge. Med njimi je sicer več žensk. Storilci so predvsem tujci, iz Romunije, Bolgarije in območja nekdanje Jugoslavije. Podatki Europola pa kažejo, da storilci med državami krožijo.

Turisti pogosto mislijo, da so predmet izgubili sami

Žeparji se pred tatvino pridružijo skupini, predvsem v okolici znamenitosti. Nato s predmetom, kot so dežnik, zemljevid, torbica ali ruta, prekrijejo žep ali nahrbtnik. Ukradene predmete takoj predajo naslednjemu storilcu. "Velikokrat oškodovanci teh dejanj ne prijavijo, ker mislijo, da so predmet sami izgubili," je dodal.

Pred tatvino se lahko najbolje zaščitimo sami. "Pozorni moramo biti na svojo lastnino. Denar in vrednejše predmete moramo prenašati v notranjih žepih, večjo količino denarja pa shranimo na več mest. Zadrge naj bodo zaprte, pri gibanju v skupini nosimo nahrbtnik spredaj, tudi torbice naj bodo pod nadzorom. Posebno pozornost pa je treba nameniti osebam, ki niso del naše skupine," je naštel komandir Policijske postaje Bled Boštjan Lenček.

Vodniki lahko opazijo morebitne žeparje

Pri nas pa se ne pojavljajo tatvine, pri katerih bi žeparji torbico ali nahrbtnik prerezali. Žeparji kradejo iz torb, ki se lahko odprejo, ali iz tisti, ki so že odpete. "Storilce premamijo nezaprte zadrge in pretirano razkazovanje predmetov," je pojasnil Breznik.

Direktorica Turizma Ljubljana Petra Stušek je poudarila, da za preprečevanje tatvin izobražujejo tako vodnike kot informatorje na turističnih informacijah in receptorje v hotelih. Tatvine so pogostejše v turistični sezoni, največ pa se jih zgodi na območju med stolnico, Tromostovjem, tržnico in Mesarskim mostom. Meni, da lahko prav vodniki opazijo morebitne žeparje, ki se pomešajo med turiste.

Sa. J.