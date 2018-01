Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Z navideznim trgovanjem soje naj bi utajili za 60 milijonov evrov davka. Foto: BoBo Policija je na območju uprav Murska Sobota, Novo mesto, Koper in Ljubljana ob pomoči tujih varnostnih organov izvajala obsežne dejavnosti v povezavi z gospodarskim kriminalom. Foto: BoBo Dodaj v

Preiskava davčnih utaj v več državah, pod drobnogledom tudi konjerejec Slavič

Vpleten naj bi bil prleški konjerejec Marko Slavič

23. januar 2018 ob 20:54,

zadnji poseg: 23. januar 2018 ob 21:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kriminalisti so na območju več policijskih uprav začeli obsežne hišne preiskave, vanje pa naj bi bil vključen tudi znani prleški konjerejec Marko Slavič, ki je bil pred leti zaradi poslovnih goljufij že obtožen.

Po besedah predstavnice Policijske uprave Murska Sobota Suzane Rauš je policija na območju uprav Murska Sobota, Novo mesto, Koper in Ljubljana ter ob sodelovanju s tujimi varnostnimi organi in ob koordinaciji evropskih organizacij Eurojust in Europol izvajala obsežne dejavnosti v povezavi s sumi gospodarskih kaznivih dejanj. Več podrobnosti zaradi operativnih razlogov za zdaj niso mogli razkriti.

Neuradno so kriminalisti preiskave opravili na sedežu kmetijsko-trgovske družbe MS Ključarovci in podjetja Agrinspa v Ključarovcih pri Ljutomeru, pa tudi v trgovinah MS Ključarovci v Gančanih in na Tišini. Po pisanju časopisa Dnevnik so s Slavičevimi družbami povezane posameznike danes preiskovali tudi na Danskem, v Nemčiji, Avstriji in na Madžarskem. Skupno je šlo za 134 hišnih preiskav zaradi utaje davkov pri prodaji soje.

Osumljenci iz več evropskih držav naj bi z domnevnimi kaznivimi dejanji povzročili materialno škodo v znesku več milijonov evrov. Več evropskih policij naj bi tako preiskovalo kriminalno združbo, katere del je domnevno prleški podjetnik Slavič, sicer tudi znan rejec konj kasačev.

Navidezno trgovanje

Skupina naj bi z navideznim trgovanjem s sojo utajila za skoraj 60 milijonov evrov davka. V nezakonite posle pri obračunavanju davka pri uvozu in izvozu blaga v Slovenijo in iz nje pa naj bi bili vpleteni tudi Slavičevi podjetji.

Družba očeta in sina Slavič Agrinspe je po navedbah Dnevnika prisotna tudi na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Bolgariji, Romuniji, na Madžarskem, v Italiji, Avstriji, na Slovaškem, Češkem, v Nemčiji ter na Danskem.

Po neuradnih podatkih časopisa je Slavič pri utajah davkov uporabljal predvsem fiktivne posle, mešetaril naj bi tudi z zemljišči. Agrinspe se večinoma ukvarja s preprodajo semen sončnic, oljne repice in predvsem soje, trgujejo pa tudi z žiti in krmo oziroma tropinami sončnic in soje.

G. K.