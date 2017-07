Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Previdnost pri najemu počitniških nastanitev ni odveč (Fotografija je simbolična). Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Previdno pri najemu počitniških nastanitev na Hrvaškem - do zdaj več kot 40 oguljufanih

Oškodovanci prihajajo s celotnega območja Slovenije

31. julij 2017 ob 16:49

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Policisti ljubljanske policijske uprave preiskujejo okoli 40 sumov goljufij, ki se nanašajo na ponujanje počitniških zmogljivosti na Hrvaškem.

"Policisti ta trenutek aktivno zbirajo obvestila, zaradi tajnosti predkazenskega postopka in samih nadaljnjih dejavnosti policistov in kriminalistov vam več podatkov ta trenutek ne moremo posredovati," navajajo na PU-ju Ljubljana.

Letos so policisti na območju celotne Slovenije opazili nekaj več kot 30 tovrstnih primerov, ki naj bi jih opravila ena oseba. Ob tem na PU-ju Ljubljana dodajajo, da ne moremo govoriti o vsesplošnem pojavu.

Plačal apartma, ki ni obstajal

Policija pri preiskovanju tovrstnih primerov sodeluje tudi mednarodno oziroma z mednarodno izmenjavo operativnih informacij.

Eden od oškodovancev je tudi 42-letni Celjan, ki je po navedbah PU-ja Celje prek spletnega portala Bolha rezerviral apartma na Krku in za to vnaprej plačal 220 evrov. Ko pa je odšel na dopust, je ugotovil, da je šlo za goljufijo, saj apartmaja na navedenem naslovu ni našel, so še navedli na celjski policijski upravi.

