Pri Žužemberku umrl 21-letni motorist

Cesta Žužemberk-Dobrnič zaprta

22. julij 2017 ob 19:24,

zadnji poseg: 22. julij 2017 ob 20:06

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

S Policijske uprave Novo mesto poročajo o prometni nesreči s smrtnim izidom. Zaradi hudih poškodb je umrl motorist.

Nekaj pred 17.30 so policisti novomeške uprave prejeli več klicev o prometni nesreči, ki se je zgodila na cesti od Dobrniča proti Žužemberku pri odcepu za Radohovo. Na kraj so bili napoteni policisti, regijski center za obveščanje pa je napotil reševalce in gasilce.

Po prvih ugotovitvah je 21-letni motorist iz okolice Trebnjega v desnem ovinku izgubil nadzor nad motorjem in padel po vozišču. Zdrsel je na nasprotni vozni pas pod osebni avtomobil tuje registracije, ki je pravilno pripeljal po svoji strani, motor pa je zdrsel mimo vozila.

Mladi motorist je kljub zdravniški pomoči umrl na kraju nesreče. Med vožnjo je uporabljal predpisano in priporočeno motoristično opremo.

Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležila dežurna preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka.

Zaradi ogleda in odstranjevanja posledic je cesta Žužemberk–Dobrnič še vedno zaprta, obvozi pa so urejeni po okoliških cestah, so še sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Al. Ma.