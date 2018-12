. Foto: BoBo Dodaj v

Prikaz nasprotnih dejstev: Eden od preiskovanih bančnikov ostaja v priporu

Odziv Petra Kavčiča

6. december 2018 ob 11:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Podpisani Peter Kavčič odločno zavračam neresnične navedbe o meni v članku na spletnem portalu MMC z dne 30.11.2018 ob 12.12 z naslovom Eden od preiskovanih bančnikov ostaja v priporu na povezavi: https://www.rtvslo.si/crna-kronika/eden-od-preiskovanih-bancnikov-ostaja-v-priporu/473380

V tem članku je bilo moje ime navedeno med osumljenci hudih korupcijskih kaznivih dejanj in na način, iz katerega bi bilo moč sklepati, da sem kakorkoli vpleten v nekatera ali v vsa kazniva dejanja, zaradi katerih so dne 27.11.2018 potekale obsežne preiskave.

To ni res. V nobena kazniva dejanja nisem bil in nisem vpleten, pri njih nisem sodeloval in za početje oseb, ki so bile v teh zadevah preiskovane, nisem vedel. V preiskavi sem se, glede na to, kar sem izvedel od preiskovalcev, znašel povsem po naključju, saj sem v okviru svojega sodelovanja z banko Nova KBM d.d. komuniciral z nekaterimi osebami, ki so sedaj v preiskavi, in je bila zaradi tega moja vloga interpretirana povsem napačno.

Preiskovalcem sem tudi sam izročil vse zahtevane podatke in tudi soglašal, da se vsa moja komunikacija v najkrajšem možnem času pregleda.

Objave mojega imena in nekaterih resničnih dejstev o mojih poklicnih aktivnostih, skupaj z obširno navedenimi, preverjenimi ali nepreverjenimi podatki o preiskavi in ravnanju drugih oseb v teh čankih, mi je povzročila ogromno škodo, moji družini in sodelavcem pa silen pretres. Zlasti, ker gre za objave v takšnih povezavah in na način »...iz neuradnih, a zanesljivih virov...«, »...naj bi...« itd.

Posebej poudarjam, da me nihče iz Javnega zavoda RTV Slovenija ne pred objavami in vse do danes ni pozval h kakršnemukoli komentarju, čeprav sem novinarjem pripravljen odprto pokazati del dokumentacije, ki se nanaša na očitke, ki letijo name.

Nimam česa skrivati ali se sramovati, in kljub temu, da so me v preteklih dneh grdo oblatili, stopam naprej z dvignjeno glavo in brez težav komurkoli pogledam v oči.

Za zaščito svojih interesov in dobrega imena, ter miru moje družine, bom seveda uporabil vsa pravna sredstva, ki so na voljo.

Peter Kavčič

...