Prikaz nasprotnih dejstev: Pogojna kazen staršem otroka, ki je umrl zaradi nezdravljene pljučnice

15. december 2018 ob 07:51

Na spletnem portalu MMC RTV SLO ste dne 10. 12. 2018 objavili članek z naslovom ,,Pogojna kazen staršem otroka, ki je umrl zaradi nezdravljene pljučnice“. V nadaljnjem uvodnem delu članka sledi zapis, da je sodišče starša ,,obsodilo na pogojno kazen enega leta in enajst mesecev zapora, ki jo bosta odslužila z delom v splošno korist“.

Članek sicer zaključujete s pravilnim povzetkom, da je sodišče staršema izreklo po deset mesecev zapora za kaznivo dejanje povzročitve smrti iz malomarnosti ter po tri mesece za vsako od petih kaznivih dejanj zanemarjanja otroka in surovega ravnanja in jima nato izreklo enotno kazen eno leto in enajst mesecev zapora, ki pa se nadomesti z opravljanjem dela v splošno korist v trajanju 1.400 ur dela, ki jih morata opraviti v dveh letih od izvršljivosti sodbe.

Kljub pravilnemu zaključku pa sta tako naslov kot tudi uvodni del prispevka nejasna, dvomljiva, predvsem pa za javnost zavajajoča. Sodišče namreč staršema, kot nepravilno navajate, ni izreklo pogojne obsodbe, ki je opozorilna sankcija namesto kazni. Vsakemu je najprej določilo zaporno kazen deset mesecev zapora za kaznivo dejanje povzročitve smrti iz malomarnosti ter po tri mesece za vsako od petih kaznivih dejanj zanemarjanja otroka in surovega ravnanja, nato pa jima je izreklo enotno kazen eno leto in enajst mesecev zapora. V skladu z določilom VIII. odst. 86, člena KZ-1 je določilo le način izvršitve kazni zapora tako, da namesto zaporne kazni opravita 1400 ur dela v splošno korist v roku 2 let od dneva izvršljivosti sodbe.

Zato vam skladno z določbo 42. člena Zakona o medijih (ZMed) pošiljamo ta odgovor v zvezi z vašo objavljeno informacijo.

S spoštovanjem!

Tatjana Plut, predsednica sodišča

C. R.