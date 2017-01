Primer Zimmermann se je preselil na sodišče

Zaslišanje pri preiskovalnem sodniku piranskega sodišča

31. januar 2017 ob 10:24

Pirna - MMC RTV SLO

Zdravnik Janez Zimmermann, osumljen 18 kaznivih dejanj malomarnega zdravljenja, je prišel na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku piranskega sodišča.

V spremstvu žene in asistenta se je skrival pred fotografi, na novinarska vprašanja ni odgovarjal.

Ovadbo proti njemu so kriminalisti vložili oktobra lanskega leta. Hudi pooperativni zapleti, amputacija noge, ni zdravil zapletov, pacienti so morali pomoč poiskati na urgencah slovenskih bolnišnic, kjer so jih znova operirali, krči in "gluhost" nog, grdi rezi, iznakaženost, nepotrebni ali neučinkoviti posegi ter zavajanje pacientov glede uporabe operativne metode so konkretni primeri, ki so jih zbrali kriminalisti na podlagi prijav pacientov. Zimmermannu grozi do tri leta zapora.

Pred poletjem 2016 smo razkrili Zimmermannovo sporno prakso, o njegovih operativnih posegih in posledicah so pred kamero pričali tako bolniki kot slovenski žilni kirurgi. Ti so nizali primere, ko so bolniki zaradi Zimmermannove neustrezne obravnave izgubljali noge, in opozorili na še druge zaplete, operiral je tudi osebe, pri katerih operacija ni bila potrebna, in v povsem neprimernih prostorih, brez dovoljenj in sprva brez kirurške specializacije, kar je že leta 2006 ugotovil nadzor zdravniške zbornice.

