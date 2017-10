Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Po opozorilu in izdanem ukazu so se obsojenci sami vrnili nazaj, tako da prisilna sredstva niso bila uporabljena, so sporočili iz Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS). Foto: BoBo Sorodne novice Na Povšetovi mirno, pomoč policije ni bila potrebna Zaporniki na Povšetovi nočejo v celice, vztrajajo na dvorišču Dodaj v

Protest zapornikov tudi na Dobu, ki pa se je končal mirno

Po opozorilu in izdanem ukazu so se obsojenci sami vrnili nazaj

18. oktober 2017 ob 19:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po petkovem incidentu v zaporu na Povšetovi v Ljubljani, se je podoben danes zgodil tudi v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob. V času popoldanskega sprehoda je devet obsojencev splezalo na cevi toplovoda‎.

Po opozorilu in izdanem ukazu so se obsojenci sami vrnili nazaj, tako da prisilna sredstva niso bila uporabljena, so sporočili iz Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS).

Poročali smo že, da je tudi v ljubljanskem zaporu na Povšetovi ulici v petek prišlo do protesta.

Ob 15.30 so kot običajno na sprehod izpustili skupino pripornikov, tokrat 23 ljudi. Nekaj pred 16. uro je na nadstrešek nad vrati priporniškega sprehajališča splezal prvi pripornik. Izdali so ukaz o prekinitvi sprehoda, a ga priporniki niso upoštevali. Vodstvo zapora je zato aktiviralo dodatne pravosodne policiste, ki ta čas niso bili v službi oz. so bili na drugih dolžnostih. Ob 17.40 se je na nadstrešek povzpel še en pripornik, malo pozneje še tretji.

V Ljubljani odrejena prisilna odstranitev

Kot je so pojasnili na URSIKS-u, je protest do takrat potekal mirno, zato so skušali pripornike na miren način prepričati, naj se vrnejo v svoje sobe. Po ponovnem pozivu nekaj pred 18. uro jih je 12 upoštevalo navodilo. Ti so do 22.18 prostovoljno odšli v svoje prostore. Po odhodu zadnjega od teh je vodja oddelka za varnost ponovno ukazal, naj se v sobe vrnejo še preostali, a ga niso upoštevali. Zoper osem preostalih so zato odredili prisilno odstranitev, pri čemer so uporabili telesno silo in sredstva za vklepanje.

Trije priporniki, ki so se podali na nadstrešek, pa so ob 22.37 prostovoljno odšli v svoje sobe. Enega izmed njih bodo verjetno tudi ovadili zaradi napada na uradno osebo, saj je z nadstreška na pravosodnega policista odvrgel kovinski pepelnik, je povedal.

Do takrat so bili torej v svojih sobah že vsi priporniki z izjemo enega, ki so ga zaradi njegovih groženj izločili v poseben prostor. Trije pa so bili iz varnostnih razlogov tekom noči premeščeni na druge zaporske lokacije.

Ob pol polnoči se je na klic odzvala služba nujne medicinske pomoči, ki je pregledala pripornike in udeležene pravosodne policiste. Zdravstveni delavci so pregledali štiri pripornike, ostali so pregled odklonili in podpisali ustrezno izjavo. Pregledali so tudi dva pravosodna policista, ki sta bila lažje poškodovana. Nihče od udeleženih v konfliktu pa ni bil težje poškodovan, je zagotovil generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj.

Po njegovih informacijah v petek ni šlo za organiziran protest, pač pa za protest enega od pripornikov, ki je nezadovoljen z ugodnostmi, ki mu jih nudijo, a je obenem v tej zaporniški subkulturi dovolj močan, da je na svojo stran pridobil še nekaj drugih.

T. H.