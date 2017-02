Poudarki Tihotapili so pakistanski državljani Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Število prijetih za zdaj ostaja neznano. Fotografija je simbolična. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Razbili mednarodno združbo tihotapcev ljudi, sodelovala tudi slovenska policija

Prevažali po 36 potnikov na vozilo

22. februar 2017 ob 16:59

Haag, Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Policisti iz več evropskih držav so v sodelovanju z Europolom razbili organizirano kriminalno združbo, ki se je ukvarjala s tihotapljenjem ljudi iz Madžarske v Italijo. Sodelovala je tudi slovenska policija.

Pri preiskavi so sodelovali nemški, madžarski, italijanski in slovenski varnostni organi, je Europol zapisal na svoji spletni strani. Preiskava je razkrila, da so bili člani kriminalne združbe pakistanski državljani, ki so delovali v Italiji. Ukvarjali so se s tihotapljenjem nezakonitih prebežnikov iz Afganistana, Bangladeša in Pakistana v Italijo in Nemčijo, v zadnjih nekaj letih so jih pretihotapili več kot sto.

Tihotapljenje je potekalo tako, da so v prtljažnem prostoru kombijev vsakič prevažali od 20 do 36 prebežnikov. Vozila so storilci z lažnimi dokumenti najeli v Italiji ali na Madžarskem.

Čeprav so bili pri svojem kriminalnem početju izredno pazljivi, je skupna policijska preiskava vendarle pripeljala do rezultatov. Prstni odtisi, ki so jih našli na prizorišču zločina v Nemčiji, so se ujemali s prstnimi odtisi osumljenca, ki je bil tisti čas v priporu v Sloveniji.

Kot so pojasnili na Generalni policijski upravi, so namreč tedaj prijeli posamezne pribežnike in informacije prek Europola delili s sosednjimi zainteresiranimi državami. Omenjenega osumljenca so na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo pozneje predali madžarskim varnostnim organom. Kot je zapisano na spletni strani Europola, naj bi šlo za vodjo kriminalne združbe.

Pakistanske člane združbe je do zdaj doletela obtožba na Madžarskem in v Italiji, nekaj voznikov pa je bilo že obsojenih v Nemčiji in Sloveniji, še poroča Europol.

Al. Ma.