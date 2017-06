Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! S ponarejenimi bankovci za 200 evrov sta preko oglasov kupovala mobilne telefone. Foto: Pixabay Z osumljenim so se s pomočjo občanke iz Celja za prodajo telefona dogovorili kar policisti. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

S ponarejenimi bankovci za 200 evrov kupovala mobilne telefone

Kradla sta tudi gorivo z bencinskih servisov

26. junij 2017 ob 08:40

Celje - MMC RTV SLO

Policisti so prijeli osumljenca, ki sta s ponarejenimi bankovci za 200 evrov prek oglasov kupovala mobilne telefone in druge predmete, priložnostno pa sta kradla tudi gorivo na bencinskih črpalkah.

Policisti s Policijske postaje (PP) Šentjur so minule dni prejeli prijavo oškodovanca, ki mu je storilec za mobilni telefon plačal s tremi ponarejenimi bankovci za 200 evrov. Po preverjanju informacij so nato hitro ugotovili, da je storilec podobno kaznivo dejanje izvedel tudi na območju PP Rače ter tudi na območju PP Celje, je sporočila Milena Trbulin s Policijske uprave Celje.

Občanka iz Celja je namreč obvestila policiste, da je bil njen sin pred časom oškodovan na isti način, osumljeni pa ga je znova poklical in se zopet zanimal za nakup še enega mobilnega aparata. Z osumljenim so se v sodelovanju z občanko nato policisti dogovorili za srečanje in 28-letniku, doma z območja Maribora, odvzeli prostost, pri čemer so mu zasegli tri ponarejene bankovce za 200 evrov. Izsledili pa so tudi 27-letnega sostorilca, ki je poskušal z vozilom pobegniti. Le ta je za bivanje prijavljen na Centru za socialno delo v Murski Soboti.

Šentjurski in celjski policisti so nato, na podlagi pridobljene odredbe, opravili še preiskavo vozila ter pod zadnjim sedežem našli še 16 ponarejenih bankovcev po 200 evrov, nekaj druge gotovine ter mobilni telefon, za katerega je bilo kasneje ugotovljeno, da ga je osumljeni prav tako plačal s ponarejenimi bankovci. Osumljeni je žrtve iskal prek oglasov, kjer so objavili prodajo mobilnih telefonov in drugih predmetov. Policisti so nato opravili še hišno preiskavo pri 28-letnemu osumljencu.

V sklopu navedenih aktivnosti so policisti preiskali osem kaznivih dejanj s področja ponarejanja denarja in zasegli 35 ponarejenih bankovcev po 200 evrov. Hkrati so ugotovili, da sta osumljenca v zadnjem mesecu ukradla tudi gorivo na bencinskih servisih v Šentjurju in v Rogaški Slatini.

G. K.