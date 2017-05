Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Večina od obtoženih je pred sodnico stopila že 21. aprila in dejanja priznala, za kar so jim bile izrečene pogojne zaporne kazni. Foto: Pixabay Sorodne novice Kriminalistična akcija stekla tudi na Gorenjskem Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Še osmi obtoženi priznal preprodajo mamil in orožja

Trem obtoženim se je sojenje začelo nedavno

9. maj 2017 ob 12:02

Kranj - MMC RTV SLO/STA

Kranjsko okrožno sodišče je Dejana Perića, ki je priznal, da je preprodajal kokain in orožje, obsodilo na tri leta zapora. Večina od njegovih 11 soobtoženih je dejanje prav tako priznala.

Perić, eden izmed aretiranih v policijski akciji oktobra lani, je storjena dejanja priznal in jih obžaloval, obenem pa zatrdil, da se je šele v priporu zavedel posledic svojih dejanj. Poleg zapora bo moral vrniti tudi 34.000 evrov protipravno pridobljene premoženjske koristi, ki jo je pridobil s preprodajo okoli pol kilograma kokaina. Na predlog tožilstva Perić ostaja v priporu, še piše časopis Delo.

Večina od obtoženih je pred sodnico Mileno Turuk stopila že 21. aprila in dejanja priznala, za kar so jim bile izrečene pogojne zaporne kazni. Kot je povedala tožilka, gre za obtožence, ki so se ujeli v prisluhe, njihova dejavnost pa je bila manjša, zato je zanje predlagala pogojne obsodbe. Proti prvoobtoženemu Arminu Mujagiću, pa tudi Senadu Budinoviću in Maji Hausman, ki očitanih kaznivih dejanj niso priznali, se je postopek na kranjskem sodišču začel nedavno.

Hišne preiskave "hierarhično organizirane motoristične skupine".

Kriminalisti so 6. oktobra opravili 19 hišnih preiskav na območju Gorenjske, Celja in Ljubljane ter kazensko ovadili 13 oseb za 67 kaznivih dejanj trgovanja z drogami in orožja. Policisti so tedaj povedali, da so razbili "kriminalno združbo, ki je delovala v okviru hierarhično organizirane motoristične skupine".

Preiskava je potekala v prostorih jeseniškega motorističnega kluba Hells Angels MC Steel City, kjer so nekaj dni pozneje zanikali trditve policije in poudarili, da niso nikakršna kriminalna organizacija, temveč klub motoristov.

V kazenskem postopku je bilo 12 obdolžencev, med katerimi so tudi člani omenjenega kluba, vendar povezave kaznivih dejanj s Hells Angels tožilstvu ni uspelo dokazati. Obtožnica zato obdolžencem ne očita delovanja v kriminalni združbi, temveč le neupravičeno proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami.

T. K. B.