Slovenec z brezpilotnim letalnikom ogrožal avstrijski policijski helikopter

Po incidentu pobegnil z avtomobilom, a helikopterju ni ušel

30. april 2018 ob 11:03

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Na Dunaju je v soboto brezpilotni letalnik, s katerim je upravljal 41-letni Slovenec, skoraj trčil v helikopter avstrijske policije. Lastniku, ki so ga ovadili zaradi namernega ogrožanja zračnega plovila, grozi do 10 let zapora.

Avstrijski policijski helikopter je iz ene od dunajskih vojašnic vzletel v soboto ob 17.30, kmalu zatem pa je vanj na 200 metrih višine skorajda trčil brezpilotni letalnik. Pilot se mu je izognil v zadnjem trenutku, je povedal tiskovni predstavnik policije Harald Sörös. "V najslabšem primeru bi lahko trčenje brezpilotnega letalnika in helikopterja povzročilo nesrečo. Lahko je zelo nevarno, saj bi lahko zahtevalo človeško življenje," je poudaril po poročanju avstrijskih medijev.

Lastnik je svoj brezpilotni letalnik po incidentu hitro prizemljil na bližnjem parkirišču, ga dal v prtljažnik avtomobila in hitro pobegnil. Pilot helikopterja je to opazil in obvestil svoje kolege, slovenskemu državljanu pa je s helikopterjem tudi sledil. Bežeči avtomobil ni imel veliko možnosti in kmalu ga je ustavila avstrijska prometna policija.

Ni vedel, da je brezpilotni letalnik nevaren

Prijeti 41-letnik je policistom pojasnil, da je poskušal brezpilotni letalnik zgolj preizkusiti, ko je zagledal policijski helikopter, pa je nameraval tako in tako pristati. Sploh si ni mislil, da lahko predstavlja kakršno koli nevarnost za helikopter, je še dejal v svoj zagovor.

Slovenski državljan ni imel ustreznih dokumentov za brezpilotni letalnik, ki je tehtal več kot 250 gramov in bi zato lastnik v skladu z avstrijskimi predpisi zanj potreboval dovoljenje. Moškega, ki je ostal na prostosti, so ovadili zaradi namernega ogrožanja zračnega plovila, v skladu z avstrijsko zakonodajo pa mu grozi od enega do deset let zapora.

VIDEO Slovenec na Dunaju z dronom ogrozil policijski helikopter

G. K.