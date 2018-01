Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Okoliščine nesreče za zdaj niso znane (simbolična fotografija). Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Smrtna žrtev v nesreči z motornimi sanmi

Nesreča se je zgodila na Golteh

6. januar 2018 ob 08:24

Golte - MMC RTV SLO, STA

Nesreča, ki se je zgodila med rekreativno vožnjo z motornimi sanmi, je zahtevala smrtno žrtev. Nesreča se je zgodila na Golteh, v petek okoli 21. ure.

Poleg reševalcev so posredovali tudi gasilci, ki so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, nudili pomoč pristojnim službam pri ogledu mesta nesreče in prenesli truplo do vozila pogrebne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.

