Sodišče bo Bavčarjevo prošnjo za odlog zapora obravnavalo po počitnicah

Vzrok so procesne ovire

14. julij 2017 ob 14:13

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ljubljansko okrožno sodišče zaradi procesnih ovir pred začetkom sodnih počitnic še ni odločilo o prošnji Igorja Bavčarja za odlog prestajanja kazni.

Nekdanji prvi mož Istrabenza Igor Bavčar, ki bi moral 20. julija na prestajanje petletne zaporne kazni na Dob, je na okrožno sodišče posredoval prošnjo za odlog prestajanja kazni. Sodišče sicer ne pojasnjuje, kakšne razloge je pri tem navedel, so pa pojasnili, da so skupaj s to prošnjo v ponedeljek prejeli tudi njegovo zahtevo za izločitev predsednika sodišča Marjana Pogačnika in podpredsednice Sonje Ilovar Gradišar.

Okrožno sodišče je zato v torek zahtevo za izločitev v pristojno odločanje posredovalo višjemu sodišču v Ljubljani, ki je v sredo zahtevo za izločitev predsednika in podpredsednice sodišča zavrnilo. Odločba je bila odpravljena še isti dan.

"Ne glede na to še vedno obstoji procesna ovira, da bi o prošnji za odlog obdolženega na okrožnem sodišču v Ljubljani lahko odločali," so pojasnili. V skladu z zakonom o upravnem postopku ima namreč obdolženi po prejemu sklepa višjega sodišča 15 dni časa za pritožbo, o kateri bo, če bo vložena, odločalo vrhovno sodišče.

Ker zahteva za izločitev predstavlja procesno oviro, bo vsebinsko odločanje o prošnji za odlog izvršitve kazni mogoče šele po pravnomočnosti sklepa višjega sodišča v Ljubljani glede izločitve. V skladu z zakonom o sodiščih v času sodnih počitnic procesni roki, razen v zadevah, ki jih zakon opredeljuje kot nujne, ne tečejo.

Prav tako se ne vročajo sodna pisanja oz. začnejo procesni roki teči prvi naslednji dan, ko se iztečejo sodne počitnice. "Zadeve izvrševanja kazni zapora v skladu z zakonom ne štejejo kot nujne," so dodali. Sodne počitnice sicer trajajo do 15. avgusta.

Bavčarjev zagovornik Janez Koščak je sporočil, da zadeve ne komentira, prav tako je ne bo komentiral njegov klient.

Brata Sušinski sta sicer del kazni pred razveljavitvijo že prestala, za odlog prestajanja kazni pa je sedaj zaprosil tudi Kristjan Sušinski, so pojasnili na okrožnem sodišču.

G. C.