Številni tovornjaki vozijo po slovenskih cestah preobremenjeni

3. avgust 2017 ob 12:15

Ljubljana - STA

Prometni policisti so pretekli teden izvajali evropsko usklajen poostren nadzor tovornih vozil in avtobusov ter odkrili 579 kršitev pri voznikih tovornih vozil in 25 kršitev pri voznikih avtobusov.

Pri nadzoru so preverjali, ali vozniki tovornjakov in avtobusov spoštujejo prometna pravila. Pri tem so bili pozorni predvsem na predpise glede časa trajanja vožnje, obveznih počitkov in odmorov voznikov.

Preverjali so tudi psihofizično stanje voznikov, tehnično brezhibnost vozil, pritrjenost tovora, preobremenjenost vozil, ustreznost listin in morebitne manipulacije z zapisovalnimi napravami oziroma tahografi. Več pozornosti so namenili tudi uporabi prenosnih telefonov za volanom ter pripetosti voznikov tovornih vozil in avtobusov.

Največ ugotovljenih kršitev je bilo tudi tokrat glede preobremenjenosti vozil, prekoračitev hitrosti vožnje in neuporabe varnostnega pasu. V tem času so preverili 4476 tovornih vozil in 503 avtobuse, med njimi je bilo 2669 tujih tovornih vozil in 342 tujih avtobusov.

G. C.