Strela pod Triglavom poškodovala planinko

Številne nesreče v gorah

9. julij 2017 ob 12:24

Bohinjska Bistrica - MMC RTV SLO/STA

V soboto zjutraj si je v severni triglavski steni planinec pri zdrsu poškodoval gleženj. Gorski reševalci iz Mojstrane in dežurna ekipa Gorske reševalne službe (GRS) na Brniku s helikopterjem Slovenske vojske so alpinistu imobilizirali nogo, ga z vitlom dvignili in prepeljali v jeseniško bolnišnico.

Drug plezalec se je poškodoval na Srebrnjaku v plezalni smeri, imenovani severozahodni steber nad Trento. Posredovali so reševalci GRS-ja Bovec in dežurna ekipa GRS-ja na Brniku, ki je s helikopterjem Slovenske vojske prepeljala poškodovanega plezalca v jeseniško bolnišnico.

V Kamniško-Savinjskih Alpah so gorski reševalci posredovali na plezalni poti proti Češki koči na Jezerskem, kjer se je planinec zaplezal. Gorski reševalci z Jezerskega so moškega pospremili do Češke koče. Pozno zvečer pa si je pohodnica v Bohinju zlomila roko. Reševalci GRS-ja Bohinj so pomagali zdravniku pri oskrbi pohodnice in jo prepeljali do reševalnega vozila.