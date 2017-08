Streljanje v Apačah preiskuje obveščevalno-varnostna služba Morsa

21. avgust 2017 ob 14:10

Junija letos je z vojaškega strelišča v Apačah nekaj izstrelkov priletelo v strnjeno naselje hiš. Dogodek zdaj preiskuje varnostno-obveščevalna služba ministrstva za obrambo. Sumijo kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti.

V bližini vojaškega strelišča v Apačah pri Ptuju je 6. junija letos v vozilo 64-letnika priletel izstrelek iz orožja. Deset dni kasneje sta dva izstrelka končala na bližnjem teniškem igrišču v občini Majšperk, ki je od strelišča v Apačah oddaljeno okoli tri kilometre. Vojska je po tem, drugem dogodku strelišče začasno zaprla in ga za zdaj še ni odprla, poroča Večer.

Preiskavo dogodkov je sprva prevzela policija. Kot povzema Večer, je 19. junija tudi zasegla vseh 56 pušk, s katerimi so vojaki streljali v Apačah 14. junija. Puške je v nadaljnjo preiskavo predala Nacionalnemu forenzičnemu laboratoriju, potem pa je morala po odločitvi ptujskega tožilstva preiskovanje primera predati pristojnemu organu ministrstva za obrambo.

Preiskavo prevzema vojska

Kot navaja časnik, je tožilstvo za mnenje zaprosilo vrhovno državno tožilstvo, ki je v nezavezujočem mnenju zavzelo stališče, da naj strelska incidenta v Apačah preiskuje obveščevalno-varnostna služba.

"V obravnavani zadevi je bistveno vprašanje, ali so kazniva dejanja storjena v Slovenski vojski in ali so jih izvršile vojaške osebe, zaposlene v Slovenski vojski. Glede na podatke z dne 20. 6. 2017 so dejanja izvršili vojaki Slovenske vojske, ki so izvajali strelske vaje na vojaškem strelišču v Apačah. Dejanja so torej izvršile vojaške osebe na vojaškem območju v okviru opravljanja vojaške službe v Slovenski vojski, zato je za preiskovanje navedenih kaznivih dejanj pristojna obveščevalno-varnostna služba," pojasnilo vrhovnega državnega tožilstva navaja Večer.

A za zdaj še ni jasno, kdaj bo preiskava končana. Po navedbah Večera so jim na Morsu na vprašanje, v kateri fazi je preiskava, kakšne so dosedanje ugotovitve in kako je ministrstvo ukrepalo, pojasnili, da v času preiskave informacije o poteku preiskave niso dostopne javnosti.

Sum povzročitve splošne nevarnosti

Obveščevalno-varnostna služba po navedbah Večera preiskuje kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti. Če bodo storilca našli in če bodo ugotovitve pokazale, da je dejanje zakrivil z opustitvijo dejanja, ki bi ga bil dolžan storiti za zagotovitev splošne varnosti ljudi in premoženja, mu grozi do tri leta zapora, če se bo pokazalo, da je dejanje storil iz malomarnosti, pa ga sme sodišče kaznovati z zaporom do enega leta ali (samo) z denarno kaznijo.

Ogrožanj okolice izjemno malo

Na streliščih Slovenske vojske v zadnjih letih ni bilo izrednih dogodkov, s katerimi bi neposredno ogrožali okoliške prebivalce. Tudi v Apačah ne, je sicer za Večer poudaril tiskovni predstavnik vojske Simon Korez. Po njegovih pojasnilih vojska streljanja izvaja na vseh streliščih skladno z elaborati, v katerih so predvideni ustrezni varnostni standardi in ukrepi za posamezno strelišče. Samo na strelišču v Apačah je bilo lani izstreljenih več kot 300.000 nabojev, vojska pa po Korezovih navedbah v nobenem primeru ni bila obveščena o kakršnem koli ogrožanju okolice.

