Tožilstvo opustilo pregon nekdanjega direktorja prometne agencije

Zajc naj bi podrejenim prepovedal zakonsko določen nadzor

28. februar 2017 ob 14:10

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Zaradi pomanjkanja dokazov je tožilstvo je umaknilo obtožni predlog zoper nekdanjega direktorja agencije za varnost prometa Ljuba Zajca. Vpleten naj bi bil v afero z vozniškimi izpiti.

Po poročanju Večera je tožilstvo Zajcu očitalo, da je kot direktor agencije (AVP) od aprila do konca decembra 2012 svojim podrejenim prepovedal opravljanje strokovnih nadzorov nad avtošolami in poligoni za varno vožnjo ter nad izvajanjem delavnic in programov za voznike začetnike.



Policija je namreč odkrila, da nekateri vozniki, ki so jim odvzeli vozniško dovoljenje, ker so vozili pijani, niso znova opravljali treningov varne vožnje ter teoretičnega in praktičnega dela izpita, ampak so izpit preprosto kupili po ceni od 1.500 do 1.700 evrov. Podobna zgodba je bila s treningi varne vožnje, saj nekateri kandidati sploh niso bili na poligonih, so pa za plačilo 250 evrov dobili potrdilo o opravljenem treningu na poligonu doma ali v tujini.

Tožilstvo se je za umik obtožnega predloga odločilo po zaslišanju treh zaposlenih v AVP-ju, saj priče niso potrdile očitka, da je Zajc opustil strokovni nadzor nad delom avtošol in poligoni za varno vožnjo, drugih dokazov zoper njega pa očitno ni bilo, še piše Večer.

Zajc, ki je zdaj že v pokoju, je na prvi obravnavi zanikal očitke tožilstva, po poročanju Dnevnika pa je okrajno sodišče Zajcu sprva sicer izdalo le denarno kazen, a je vložil ugovor in je sledilo sojenje.

A. Č.