Trčenje na nezavarovanem železniškem prehodu

68-letna voznica je hudo poškodovana

8. marec 2017 ob 16:48

Saksid - MMC RTV SLO

V bližini naselja Saksid pri Dornberku na Goriškem je potniški vlak dopoldne ob 9.32 trčil v osebni avto.

68-letna voznica z Goriškega je z osebnim avtom pripeljala od naselja Saksid do železniškega prehoda, ki ni zavarovan z zapornicami, pač pa le z andrejevim križem in prometnim znakom "stop".

Na železniško progo je zapeljala v trenutku, ko je z njene desne strani iz Nove Gorice pripeljal potniški vlak, ki je vozil na relaciji Nova Gorica–Sežana. Trčenje je bilo tako silovito, da je voznico vrglo iz vozila, pri tem pa je bila zelo hudo poškodovana.

Na pomoč so prihiteli gasilci in reševalci, ki so poškodovano odpeljali v bolnišnico. Na vlaku redne linije so bili poleg strojevodje še štirje potniki, ki pa v trčenju niso bili poškodovani. Okoliščine nesreče prometni policisti še preiskujejo.

Mojca Dumančič, TV Slovenija