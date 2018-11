Tržič: Nepridipravi iz strojev za sanacijo posledic neurja ukradli nafto

Sanacija po neurju se nadaljuje

1. november 2018 ob 15:02,

zadnji poseg: 1. november 2018 ob 19:40

Tržič - MMC RTV SLO, STA

V občini Tržič, kjer po ujmi nadaljujejo sanacijo, da po besedah župana Boruta Sajovica "zaradi napovedanega dežja ne bo še slabše", se ob vseh težavah spopadajo tudi s krajo.

Ponoči so neznani storilci iz petih strojev na severnem gradbišču, kjer poskušajo vzpostaviti dostop do Jelendola, odtujili več sto litrov nafte, je razkril župan. "Ne morem verjeti, da se to dogaja tudi v fazi intervencije," je izjavil. Lastniki strojev so o kraji po njegovih besedah obvestili policiste, preiskava že poteka.

Kot so za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili na Policijski upravi (PU) Kranj, je bilo po do zdaj zbranih obvestilih iz šestih delovnih strojev odtujenih okoli 500 litrov goriva. "Prebivalce sproti seznanjamo s samozaščitnimi ukrepi in pozivamo k sporočanju informacij o sumljivih osebah ali vozilih, razdeljeni pa so bili tudi letaki pred krajami," so dodali.

Dela tako na severni kot južni strani Jelendola se po njegovih navedbah nadaljujejo, poskušajo pa vzpostaviti dostop do vasi tudi z osebnimi vozili. Če želijo priti do vasi, je pojasnil, začnejo s spodnje strani, do predora, nato nadaljujejo z zgornje strani. Čez Podljubelj se do vasi da priti, če je nuja, s terenskimi vozili. "Potrebujemo pa še dostop za osebna vozila in gradbeno mehanizacijo," je dejal župan. Sanirati morajo še dva podora na južni strani, kar je trenutno njihov glavni intervencijski cilj. Sajovic vse radovedneže poziva, naj upoštevajo znake za zapore cest proti Jelendolu in jih ne prehajajo, na kar so na družbenem omrežju Facebook opozorili tudi na Policijski upravi Kranj. "Nič ni slabega v tem, da ljudje želijo videti, kakšno moč ima narava. A pozivam k previdnosti in upoštevanju zapor," je pozval župan. Napovedano deževje po županovem prepričanju razmer ne bo poslabšalo. "V od štirih do petih dneh naj bi padlo 2.000 litrov dežja na kvadratni meter, kar naj bi vodotoki in struge prenesli," je dejal. Novo večje deževje pred vrati

Ponoči bo dež, razen na severozahodu, ponehal. Zjutraj bo v severovzhodnih krajih delno jasno in ponekod po nižinah megleno. Drugje bo oblačno, na zahodu bo občasno deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Arsa. V petek dopoldne se bo dež postopno razširil nad večji del Slovenije, le v Prekmurju bo lahko do večera še večinoma suho. Na Primorskem bo zapihal šibak vzhodnik ali šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, ob morju in na Goriškem do okoli 18 stopinj Celzija. V noči na soboto bo dež ponehal.

Na Belci upajo, da jim deževje prizanese

V vasi Belca upajo, da deževje, ki je znova zajelo državo, ne bo tako obilno, da bi se vodotoki spet čezmerno dvignili, je dejal kranjskogorski župan Janez Horvat. Pojasnil je, da je nevaren predvsem potok Belca. Nad vasjo je namreč skalni lom, s katerega v potok pada kamenje, ki lahko potok zajezi. Če bi takšen jez voda prebila, bi lahko v večjih količinah zalila nekatera območja v zgornjem delu vasi. Na najbolj kritičnih območjih je trenutno šest največjih strojev. Dva stroja pospešeno čistita tudi strugo potoka Hladnik v Srednjem Vrhu, da ta ne bi ogrozil naselja Korzika v Gozdu Martuljku, je dodal župan. Dela na potoku Belca sicer še vedno potekajo. Kot je pojasnil poveljnik Civilne zaščite Kranjska Gora Blaž Lavtižar, trenutno poglabljajo strugo in skušajo vodo od novega deževja preusmeriti vanjo. Že v sredo so si območje s helikopterja ogledali predstavniki Civilne zaščite Kranjska Gora, geologi in strokovnjaki. Morebitnih podorov ali zastojev niso opazili. Nevarnost, da bi se razmere poslabšale, bodo lahko izključili šele po poročilu o stanju vodotokov, ki ga Lavtižar še pričakuje. V neurju, ki se je nad državo razbesnelo v noči na torek, se je v vasi Belca sprožil plaz, zato so evakuirali 36 prebivalcev. Ti so že vrnili na svoje domove. Zgornjega dela Belce z žago in manjšo hidroelektrarno jim ni uspelo rešiti pred plazom, so pa s hitrim posredovanjem rešili spodnji del. Lokalni gradbeniki so namreč s svojimi stroji pomagali navoziti skale za varovalni nasip in tako preusmerili tok reke.

