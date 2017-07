Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.1 od 11 glasov Ocenite to novico! Policijsko vozilo se je ustavilo le nekaj metrov pred Dravo. Foto: Policija Nesreča se je končala le z lažjimi poškodbami obeh policistov. Foto: Policija Dogodek bi se lahko končal tragično, opozarjajo na policiji. Foto: Policija Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tudi po šestih strelih v pnevmatiko se ni ustavil

Voznika je policija kazensko ovadila

5. julij 2017 ob 12:47

Divja vožnja 33-letnega voznika med Javnikom in Dravogradom se je končala s precejšnjo gmotno škodo in dvema poškodovanima policistoma.



Patrulja policistov policijske postaje Radlje ob Dravi je v torek, okoli 16.30, opravljala nadzor prometa na cesti zunaj Javnika, so zapisali na Policijski upravi Celje. Pri tem sta policista opazila 33-letnega voznika kombiniranega vozila, ki je vozil iz smeri Maribora in je prek neprekinjene črte prehiteval pred seboj vozeče vozilo. Kljub navzočnosti patrulje je voznik ostal na levem smernem vozišču in z veliko hitrostjo nadaljeval s prehitevanjem še dveh vozil v nepreglednem desnem ovinku. Zaradi opisane nevarne vožnje, s katero je nadaljeval in tako ogrožal ostale udeležence, je patrulja zapeljala za kršiteljem, da prepreči nadaljnje ogrožanje. Po približno dveh kilometrih sta ga policista dohitela in začela ustavljati z zvočnimi ter svetlobnimi znaki, česar pa voznik kombiniranega vozila ni upošteval in je z veliko hitrostjo nadaljeval vožnjo v smeri Radelj ob Dravi, pri čemer je znova nevarno prehitel drugo vozilo v desnem nepreglednem ovinku.

V krožnem križišču, pred naseljem Radlje ob Dravi, je voznik trikrat z veliko hitrostjo obvozil krožišče in nadaljeval z vožnjo v smeri Vuhreda, kjer se je ustavil pri eni izmed zgradb. Ko sta se do kombiniranega vozila pripeljala policista, je voznik silovito zapeljal proti vozilu policije, da je moral policist z manevrom preprečiti trčenje. Voznik kombija je nato z veliko hitrostjo nadaljeval vožnjo proti Radljam ob Dravi. Policijska patrulja je vozila za njim in ga vseskozi z zvočnimi ter svetlobnimi znaki opozarjala, naj se ustavi. A voznik je nadaljeval vožnjo z veliko hitrostjo in z vožnjo po levem smernem vozišču. Prvotni patrulji se je pridružila še ena, ki ji je po približno treh kilometrih zaradi zastoja na cesti uspelo dohiteti voznika kombija. Da bi preprečila nadaljnje ogrožanje, je patrulja zapeljala pred kombinirano vozilo. Voznik slednjega je sunkovito speljal, trčil v vozilo policije in z veliko hitrostjo zapeljal v smeri Dravograda.

Policijsko vozilo izrinil s ceste

Patrulja je z namenom, da bi vozilo ustavila in preprečila nadaljnje ogrožanje, v križišču za Trbonje začela prehitevati kombinirano vozilo. Ko je bilo patruljno vozilo ob kombiniranem vozilu, je voznik slednjega sunkovito zavil v levo in namerno trčil v desni bok vozila policije, zaradi česar je vozilo policije odbilo v zaščitno ograjo mostu čez reko Dravo, jo poškodovalo, vozilo policije pa je zdrselo približno 30 metrov po strmem pobočju, kjer se je obrnilo na streho in ustavilo le pet metrov pred strugo Drave. Incident se je končal le s poškodbama policistov in vozila.

Voznik je nadaljeval z vožnjo ter ogrožanjem prometa v smeri Dravograda, policijska patrulja, ki je vozila za njim, ga je vseskozi opozarjala, naj vozilo ustavi. Po približno petih kilometrih je voznik kombija ustavil zaradi cestne zapore. Policista sta zapeljala do vozila, izstopila iz vozila in pozvala voznika, naj ugasne vozilo in izstopi. Voznik kombija tega ni upošteval in je sunkovito zapeljal proti policistoma. Da je odvrnil napad, s katerim je bilo ogroženo življenje policistov v patrulji, je policist s službeno pištolo šestkrat ustrelil v prednjo levo pnevmatiko kombiniranega vozila. Vozniku kombija je kljub temu uspelo pobegniti in voziti proti Dravogradu, kjer je bil nato ustavljen na policijski blokadi. Voznik se je zaklenil v vozilo in ni upošteval odredbe, naj izstopi. Policisti so nato razbili steklo, uporabili fizično silo ter odvzeli prostost osumljenemu.

Pri preizkusu alkoholiziranosti je bilo ugotovljeno, da je imel 0,41 miligrama alkohola v izdihanem zraku in da je vozil brez vozniškega dovoljenja. Zoper osumljenega sledi kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja Preprečitve uradnega dejanja uradni osebi in postopek o prekršku za kršitve pravil cestnega prometa.

Pri postopkih z osumljenim so bili telesno poškodovani trije policisti, nastala pa je tudi višja materialna škoda, so še zapisali na policiji.

