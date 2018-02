Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 4 glasov Ocenite to novico! Starši učencev ocenjujejo, da jima je učiteljica prizadejala "hude telesne bolečine, ju ponižala in grozovito prestrašila". Foto: BoBo Dodaj v

Učiteljici, ki je grobo zlasala učenca, pisni opomin; postopek vodi tudi policija

Dogodek se je zgodil novembra lani

23. februar 2018 ob 20:22

Kamnica pri Mariboru - MMC RTV SLO, STA

"Dogodek je bil potrjen, ravnatelj pa je ustrezno ukrepal in delavki izrekel pisni opomin pred odpovedjo delovnega razmerja," so povedali na inšpektoratu Republike Slovenije za šolstvo in šport o incidentu na osnovni šoli Kamnica pri Mariboru.

Časnik Večer je v petek pisal o učiteljici na omenjeni šoli, ki je novembra lani po navedbah staršev grobo zlasala dva učenca šestega razreda in ju z glavama večkrat udarila enega ob drugega. Starši učencev ocenjujejo, da jima je učiteljica prizadejala "hude telesne bolečine, ju ponižala in grozovito prestrašila". Povod za to naj bi bil nemir v razredu.

"Inšpektor je ravnatelju izrekel ukrepe v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jih je ravnatelj sprejel, zato je bil postopek nadzora tudi ustavljen. Pobuda je bila odstopljena tudi policiji, ki po naših informacijah prav tako vodi svoj postopek v skladu s svojimi pristojnostmi. Učiteljica se je učencema tudi opravičila," so za STA še dodali na inšpektoratu.

Na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru po pisanju Večera ne morejo komentirati konkretnega predkazenskega postopka, ker je ta še v teku ter bi razkritje zahtevanih podatkov lahko škodovalo interesom in tajnosti postopka ter zasebnosti.

V letu 2017 je inšpektorat za šolstvo in šport vodil postopke v zvezi s 94 očitanimi nasilnimi ravnanji, od tega je bilo 41 primerov takšnih, v katerih se je nasilje očitalo strokovnim delavcem. V 17 primerih naj bi šlo za fizično nasilje, v preostalih za psihično nasilje. Od tega je bilo potrjenih pet primerov fizičnega nasilja in štirje primeri psihičnega nasilja.

M. R.