Umrl delavec, ki ga je zasula zemlja

Delavci so kopali vinogradniške terase

16. november 2017 ob 13:26

Murska Sobota - MMC RTV SLO

Okoli 12. ure so bili policisti PU Murska Sobota obveščeni, da se je na gradbišču v Železnih dverih na delavca vsula zemlja. Na kraj so bili takoj poslani reševalci in gasilci, a za kakšrnokoli pomoč je bilo prepozno.

Po prvih podatkih so na kraju dogodka ob lokalni cesti na relaciji Ljutomer – Železne dveri delavci z delovnimi stroji kopali vinogradniške terase. Pri tem je delavca zasula zemlja in je kraju umrl. Teren zelo polzi, zato je dostop do poškodovanega otežen in nevaren, je sporočila Suzana Rauš s Policijske uprave Murska Sobota.

G. K.