Umrl med postavljanjem lovske preže

Policisti so ga našli mrtvega

19. januar 2018 ob 09:10

Vnanje gorice - MMC RTV SLO, STA

V gozdu v bližini naselja Vnanje Gorice se je zgodila delovna nesreča: 63-letni moški je zjutraj odšel izdelovat lovsko prežo, pri čemer ga je del debla udaril v glavo, moški pa je padel v jarek z vodo.

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, se je delovna nesreča zgodila med izdelovanjem lovske preže. Kot kaže, je moškega del debla med žaganjem udaril v predel glave. Po udarcu je moški padel v jarek poln vode, kjer so ga policisti tudi našli mrtvega.

Glede na do zdaj zbrana obvestila dogodek nima znakov kaznivega dejanja, so še sporočili s policije in dodali, da bodo o dogodku policisti obvestili pristojno tožilstvo.

