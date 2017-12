Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V prometni nesreči sta trčila osebni avtomobil in tovornjak. Foto: BoBo Dodaj v

Umrl udeleženec prometne nesreče pri Benediktu

Cesta je bila več ur zaprta

4. december 2017 ob 18:22

Benedikt - MMC RTV SLO, STA

Na cesti med Lenartom in Gornjo Radgono v bližini Benedikta se je okoli 15. ure zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl en človek.

V nesreči sta bila udeležena osebni avtomobil in tovornjak s priklopnikom, so sporočili z mariborske policijske uprave. Na kraj nesreče so takoj prišli reševalci, gasilci in policisti, a umrlemu niso mogli več pomagati.

Cesta je bila več ur zaprta za ves promet, zdaj pa je promet stekel izmenično enosmerno.

L. L.