Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! V petih letih naj bi si zase vzela okoli 80.000 evrov. Foto: BoBo Dodaj v

Uslužbenka, ki naj bi sodišče oškodovala za 80.000 evrov, izgubila službo

Preiskujejo jo kriminalisti

17. april 2018 ob 11:05

Škofja Loka - MMC RTV SLO, STA

Uslužbenka okrajnega sodišča v Škofji Loki si je v letih 2012—2017 pridobila za okoli 80.000 evrov protipravne premoženjske koristi. Zadevo preiskujejo kriminalisti, zaposleni pa je že prenehalo delovno razmerje.

Na kranjskem okrožnem sodišču so za Delo povedali, da je zaposlena oškodovala sodišče z neupravičenimi stornacijami za plačilo sodne takse. Sumijo tudi, da je v teh letih položila na račun državnega organa manj gotovine, kot so je sprejeli za plačila pristojbin.

Škofjeloški kriminalisti so uslužbenko okrajnega sodišča obravnavali na podlagi kazenske ovadbe sodišča. Nezakonito ravnanje so na sodišču ugotovili s posebej odrejenim usmerjenim nadzorom predsednice okrožnega sodišča, saj se z običajnim nadzorom blagajniškega poslovanja in plačila sodnih taks takšnega ravnanja ne da odkriti.

"Na podlagi ugotovitev nadzora smo vložili kazensko ovadbo na državno tožilstvo. To vodi in usmerja predkazenski postopek, ki ga v tej fazi izvajajo škofjeloški kriminalisti," je za Delo pojasnila predsednica kranjskega okrožnega sodišča Janja Roblek in dodala, da je uslužbenki delovno razmerje že prenehalo.

A. S.