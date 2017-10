Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Koprske policiste so okoli 8.30 obvestili o delovni nesreči, v kateri je umrl 52-letni Vipavčan. Foto: BoBo Dodaj v

V delovni nesreči na novogradnji umrl 52-letnik

Zlomljena roka betonske črpalke

24. oktober 2017 ob 11:48

Koper - MMC RTV SLO, STA

Koprske policiste so okoli 8.30 obvestili o delovni nesreči, ki se je zgodila v vasi Grintovec pri Kopru in v kateri se je pri delu na novogradnji smrtno ponesrečil 52-letni Vipavčan.

Med betoniranjem plošče na novogradnji se je zlomila roka betonske črpalke na tovornem vozilu in padla na 52-letnega strojnika iz Vipave, ki je na kraju nesreče umrl. Pri tem sta se poškodovala še dva domačina, ki so ju odpeljali v bolnišnico. Za umrlega delavca so odredili sanitarno obdukcijo, so sporočili s koprske policijske uprave.

G. K.